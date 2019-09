Nadal jaagt op Federer en US Open-titel

De vorm van de 23-jarige Rus Daniil Medvedev heeft ook op Nadal indruk gemaakt. „Hij is deze nazomer de beste man op de tour”, zei de nummer twee van de wereld over zijn aanstaande tegenstander. Voor Medvedev is het zijn vierde toernooifinale op rij na Washington, Montreal en Cincinnati, het laatste toernooi won hij.

Daniil Medvedev beleeft een topzomer. Ⓒ BSR Agency

Ook tennissers als de Duitser Alexander Zverev en de Griek Stefanos Tsitsipas worden door tennisbond ATP al enige tijd gepusht als de hemelbestormers van het internationale tennis, dat al jaren in de greep is van het drietal Nadal, Roger Federer en Novak Djokovic. Alleen Andy Murray wist zich enkele jaren als vierde bij hen te voegen, maar een slepende blessure deed de Schot wegvallen. De laatste winnaar van een grandslamtoernooi die niet Nadal, Federer of Djokovic heette was de Zwitser Stan Wawrinka op de US Open van 2016. Daarna verdeelden de drie de elf te vergeven titels.

Medvedev kan na zijn zege in de halve finale op de Bulgaar Grigor Dimitrov aan die hegemonie een einde maken. Hij zal daarbij niet alleen moeten afrekenen met Nadal, die voor zijn vierde eindzege gaat op Flushing Meadows en zijn negentiende grandslamtitel. Medvedev kan ook verwachten dat de Spanjaard de gunst van het publiek heeft. Zelf heeft hij zich onder meer met het vernielen van enkele rackets en het tonen van de middelvinger aan het joelende publiek niet bij iedereen in New York geliefd gemaakt. „Ik weet niet wat er af en toe in me opkomt. Ik ben er niet trots op”, verontschuldigde hij zich voor zijn gedrag. „Buiten de baan ben ik juist een heel rustige jongen.”

Nadal, die in zijn halve finale te sterk was voor de Italiaanse verrassing Matteo Berrettini, nadert bij toernooiwinst Roger Federer tot op één titel. De Zwitser is recordhouder met twintig grandslamtitels. „Natuurlijk is het een doel, de tennisser met de meeste grandslamtitels te worden”, zei Nadal na zijn zege in drie sets. Maar voor de man van Mallorca, 33 inmiddels, voelt het niet als extra druk. „Ik moet me gewoon goed voorbereiden. Wat heeft het voor zin de hele dag te denken wat jouw buurman meer heeft dan jij.”