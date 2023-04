Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik vind dat het voetbal altijd centraal moet staan, maar dat is helaas niet meer zo’ Vanenburg weg bij Ajax

Door Mike Verweij

AMSTERDAM - Na dit seizoen scheiden de wegen van Ajax en Gerald Vanenburg (59). ,,Ik heb inderdaad aangegeven dat ik over een maand stop”, zegt de techniektrainer van de jeugdopleiding desgevraagd. ,,Er is in de voetballerij in het algemeen en bij Ajax in het bijzonder veel veranderd. En naar mijn mening moet je je goed voelen bij hetgeen je doet. En ik voel me er niet meer prettig bij.”