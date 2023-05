Premium Het beste van De Telegraaf

Spanning stijgt naar kookpunt PSV-spelers maken onvrede over functioneren Van Nistelrooy kenbaar bij clubleiding

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ruud van Nistelrooy. Ⓒ ANP Pro Shots

EINDHOVEN - Het leek de afgelopen weken allemaal pais en vree bij PSV, dat met de twee opeenvolgende zeges op Ajax de KNVB-beker binnensleepte en een voorsprong nam in de strijd om de tweede plaats. Door het 3-3 gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen hebben de Brabanders de kans laten liggen om de tweede plaats en daarmee het startbewijs voor de derde voorronde van de Champions League binnen te halen. De Eindhovenaren krijgen een herkansing komende zondag op de laatste speeldag in de uitwedstrijd tegen AZ, waarin een gelijkspel volstaat voor het vanuit financieel en sportief oogpunt zo belangrijke voorrondeticket.