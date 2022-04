Eigenaar Atalanta wil Chelsea ook overnemen van Abramovich

De Europese voetbalbond UEFA staat niet toe dat twee clubs van dezelfde eigenaar in een Europees toernooi spelen. Pagliuca moet dus mogelijk weer een deel van zijn aandelen in Atalanta verkopen als hij eigenaar van Chelsea wil worden. De Amerikaanse wenste de ’Blues’ alvast „veel succes” voor de return in de kwartfinales van de Champions League tegen Real Madrid. De titelverdediger moet dinsdagavond in Madrid een achterstand van 3-1 zien goed te maken. „Ik hoop in de return op een comeback die de geschiedenisboeken in gaat.”

Abramovich maakte begin maart bekend dat hij Chelsea wil verkopen, als gevolg van de militaire inval van Rusland in Oekraïne. Kort daarna werd de zakenman vanwege zijn Russische connecties op een Britse sanctielijst gezet. Chelsea heeft daardoor nu met veel (financiële) restricties te maken.

De Amerikaanse bank Raine Group begeleidt het verkoopproces. Diverse partijen hebben al interesse getoond in de overname van de club, zoals de Amerikaanse familie Ricketts, die al eigenaar is van honkbalclub Chicago Cubs.