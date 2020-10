Bekervoetbaltoernooien in Frankrijk opgeschort, masterstoernooi Parijs zonder tennisfans

Het indoortoernooi in Parijs wordt gespeeld in de Bercy Arena, die plaats biedt aan 20.000 toeschouwers. Het is het laatste masterstoernooi van het jaar. Rafael Nadal is in de Franse hoofdstad als eerste geplaatst voor het hoofdtoernooi dat maandag begint.

Onlangs was op Roland Garros, eveneens in Parijs, een zeer beperkt aantal toeschouwers welkom. Dagelijks mochten er slechts duizend mensen op het complex zijn, inclusief de deelnemers en staf.

Franse bekercompetities in het voetbal opgeschort tot 1 december

De Franse bekerwedstrijden in het voetbal voor mannen en vrouwen zijn opgeschort tot 1 december, zo bevestigt de Franse voetbalbond FFF.

Topsporters mogen in Frankrijk in actie blijven komen tijdens de lockdown die vanaf vrijdag wordt ingevoerd, bevestigde het Franse ministerie van Sport eerder op de dag. „De komende weken zullen economisch, maar ook menselijk gezien zwaar zijn”, meldde sportminister Roxana Maracineanu daarover. „Daarom wil ik bevestigen dat de continuïteit van topsport voorlopig verzekerd is. Veel Fransen beleven veel plezier aan topsport, dat kan zo blijven.”

Wedstrijden in de nationale bekercompetities, zoals de Coupe de France, worden dus een maand stilgelegd. Alle wedstrijden die tijdens deze periode niet gespeeld kunnen worden, worden uitgesteld naar een latere datum.