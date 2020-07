Roy Makaay over degradatie Deportivo La Coruna: ’Diep triest’

Het treffen met CF Fuenlabrada ging niet door omdat zes spelers van die club positief op het coronavirus hadden getest. Roy Makaay, die in 2000 landskampioen werd met de Galiciërs, reageerde bij Ziggo Sport vol ongeloof op het afdalen van zijn voormalig werkgever.

„Diep triest. Ik wist dat ze het ontlopen van degradatie niet meer in eigen hand hadden, maar dit is wel een heel bizarre ontknoping. Ik heb ontzettend mooie tijden bij Deportivo mogen mee maken en ze hebben heel lang meegedaan om Europees voetbal. Maar ineens ging het mis”, vertelt Makaay, die in dienst van de club ook topscorer van Spanje werd. „Ze degradeerden, en zijn daarna nog wel één of twee keer terug geweest op het hoogste niveau. Vorig jaar grepen ze net naast promotie, en dan dalen ze nu af naar het derde niveau... een trieste avond.”

Roy Makaay viert een doelpunt in het shirt van Deportivo La Coruna. Ⓒ ANP/HH

Makaany is kritisch op de club. „De laatste jaren hadden ze bijna elk seizoen wel drie trainers. Dat is niet lekker. Maar als je op de laatste speeldag het ontlopen van degradatie niet meer in eigen hand hebt, dat is gewoon Deportivo-onwaardig. Echt verschrikkelijk. Ik heb niet veel contact meer met mensen bij de club. Zo goed als iedereen uit het bestuur en de clubleiding die daar in mijn tijd zat, is natuurlijk weg. Ik volg ze altijd wel, via livescore en de sites die de uitslagen bijhouden. Nee, ik zie ze bijna nooit spelen. Het wordt gewoon nergens uitgezonden. Dat is toch ook erg voor een grote club als Deportivo.”

Coronaprotocool

Deportivo, in 2000 kampioen van Spanje, kondigt juridische stappen aan tegen de degradatie naar het derde niveau. La Coruña zou in de laatste speelronde aantreden tegen CF Fuenlabrada, maar die wedstrijd werd op het laatste moment afgelast omdat zes spelers en twee stafleden van de opponent positief hadden getest op het coronavirus. Op basis van het geldende coronaprotocol in Spanje mag een wedstrijd dan niet doorgaan.

De andere duels werden wel allemaal gespeeld. Omdat twee concurrenten van Deportivo in de strijd tegen degradatie een zege boekten, degradeerde de blauw-witte formatie zonder zelf in actie te komen. De clubleiding vindt dat alle wedstrijden in de laatste speelronde op hetzelfde moment gespeeld hadden moeten worden en denkt daarom aan juridische stappen.