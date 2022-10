Van Nistelrooy zet Teze, Obispo en Til op de bank tegen Arsenal

Phillipp Mwene neemt de plek van Teze als rechtsback over en Jarrad Branthwaite krijgt in het centrum van de defensie, naast André Ramalho, de voorkeur boven Obispo.

Ook Guus Til is uit het basisteam verdwenen. De Mexicaan Erick Gutiérrez begint tegen Arsenal. Teze, Obispo en Til zitten in het Philips-stadion wel op de reservebank.

PSV verloor vorige week de uitwedstrijd tegen Arsenal met 1-0 en staat na vier van de zes speelronden tweede in groep A met 7 punten. Arsenal heeft 12 punten. Het Noorse FK Bodø/Glimt heeft 4 punten. Alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales, de nummer 2 speelt na de winterstop eerst een tussenronde.

AZ

AZ-trainer Pascal Jansen heeft voor het Conference League-duel met FC Vaduz één wijziging doorgevoerd na de nederlaag tegen Excelsior afgelopen weekend.

Yukinari Sugawara neemt in Liechtenstein de basisplaats over van Myron van Brederode, die op de bank plaatsneemt. De Japanner kwam tijdens de 2-1-nederlaag tegen Excelsior nog voor rust in het veld en maakte de enige Alkmaarse treffer.

AZ, dat de laatste drie wedstrijden in alle competities verloor, is bij een overwinning op Vaduz zeker van Europese overwintering. De Alkmaarders zijn koploper in de groep met 9 punten uit vier wedstrijden, Vaduz staat op de laatste plaats met 2 punten.

FC Vaduz - AZ begint om 18.45 uur in het Rheinpark Stadion in Liechtenstein.