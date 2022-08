Streuer duidelijk over Zerrouki: ’Willen niet verkopen’

Als het aan Streuer ligt, komt het niet tot een transfer van Zerrouki. „Het klopt dat Feyenoord zich heeft gemeld. Als collega’s bellen, ga je uit beleefdheid wel in gesprek, maar ons standpunt is dat we niet willen verkopen. We hebben de selectie op orde, de competitie staat op het punt van beginnen en donderdag hebben we de belangrijke Europese voorrondewedstrijd tegen Cukaricki”, aldus Streuer.

FC Twente staat niet onder druk van een spoedig aflopend contract. „Zerrouki ligt nog vast tot 2024 met een extra optiejaar”, aldus Streuer, die het sportieve belang vooropstelt. „Het belangrijkste is voor ons, dat we een goed seizoen gaan draaien in de Eredivisie en Europa. Als je goede spelers hebt, moet je ze proberen te houden. Er is op dit moment ook geen financiële noodzaak om te verkopen.”