Virgil van Dijk: ’We hebben er uitgebreid over gesproken’

Nederland verspeelde in de slotfase tegen Montenegro een voorsprong van 2-0 (2-2). „We willen allemaal de bal hebben, we willen allemaal voetballen, aanvallen en scoren”, mopperde Van Dijk vlak na de wedstrijd in Podgorica. „Maar we moeten zorgen dat we ook verdedigend denken. Op de counter ontstonden er voor hen ruimtes. En als je dan de organisatie niet goed hebt... Het is gewoon verschrikkelijk.”

Van Dijk heeft er alle vertrouwen in dat het tegen de Noren beter gaat. „We hebben uitgebreid over dit onderwerp gesproken”, zei de verdediger van Liverpool. „Misschien moeten we een of twee spelers meer hebben die zo denken. Dat moeten we zeker beter doen. We hebben het zaterdag laten liggen op het moment dat we het ticket voor het WK bijna in handen hadden. Dat heeft pijn gedaan. Maar we hebben er hartstikke veel zin in. We willen ons revancheren.”

Nederland heeft tegen Noorwegen in principe aan een gelijkspel genoeg voor rechtstreekse kwalificatie voor het WK van eind volgend jaar in Qatar.

