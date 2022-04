Koploper AC Milan morst punten, Arsenal vernederd in Engeland

AC Milan had de voorsprong op nummer 2 Napoli, dat zondag met 3-1 wist te winnen bij Atalanta, kunnen vergroten tot 3 punten. Internazionale, dat nog een wedstrijd tegoed heeft, kan nu net als Napoli op 1 punt komen van Milan.

Zlatan Ibrahimovc viel in de 70e minuut in bij de thuisploeg, maar ook de ervaren Zweed wist het verschil niet te maken. Bij Bologna hadden Jerdy Schouten en Mitchell Dijks een basisplaats. Dijks werd in de slotfase gewisseld, Denso Kasus viel kort na de entree van Ibrahimovic in.

De laatste drie duels wist Milan, dat in 2011 voor het laatst landskampioen werd, nog met 1-0 te winnen. Er zijn voor de ploeg van Stefano Pioli nog zeven duels te spelen.

Arsenal faalt in Engeland

Arsenal heeft slechte zaken gedaan in de strijd om een ticket voor de Champions League door de uitwedstrijd tegen stadgenoot Crystal Palace met ruime cijfers te verliezen. Op Selhurst Park werd het 3-0 voor Palace.

Jean-Philippe Mateta zette de thuisploeg na een kwartier op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Jordan Ayew er met een bekeken schot met links 2-0 van. Beiden scoorden op aangeven van verdediger Joachim Andersen. Een kwartier voor tijd benutte Wilfried Zaha een penalty, die was toegekend na een ongelukkige overtreding van Martin Ødegaard.

Crystal Palace speelt Arsenal van het kastje naar de muur. Ⓒ ANP/HH

Nummer 5 Arsenal heeft nu evenveel punten (54) als Tottenham Hotspur, dat afgelopen weekend een overtuigende zege boekte op Newcastle United (5-1). Arsenal heeft wel nog een duel minder gespeeld. De beste vier ploegen van Engeland verzekeren zich van deelname aan de Champions League.

Dit seizoen speelde Arsenal, vorig seizoen halvefinalist in de Europa League, geen Europees voetbal.