Sander Luiten vertrekt bij PSV

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Sander Luiten vertrekt bij vrouwen van PSV

12:23 uur: Sander Luiten is niet langer trainer van de PSV-vrouwen. Luiten, die bezig was aan zijn derde jaar in Eindhovense dienst, verlaat de club om persoonlijke redenen, zo meldt PSV op de website. Zijn werkzaamheden worden voorlopig overgenomen door assistent-trainers Danny Koevermans en Ovidiu Stinga.

PSV Vrouwen komt uit in de Eredivisie en staat momenteel op de tweede plaats achter Ajax. Luiten leidde PSV vorig seizoen naar de koppositie, maar de competitie werd vanwege de coronacrisis voortijdig afgebroken. Dit seizoen maakt de ploeg haar debuut in de Champions League waarin FC Barcelona volgende maand de eerste tegenstander is.

Amerikaanse wielrenner naar EF Pro Cycling

08.49 uur: De Amerikaanse wielrenner Will Barta rijdt vanaf komend jaar voor EF Pro Cycling. De 24-jarige coureur komt over van CCC dat ophoudt te bestaan als wielerploeg. Barta reed twee jaar voor het Poolse team. Daarvoor kwam hij uit voor Hagens Berman Axeon, de opleidingsploeg van Axel Merckx.

Barta viel dit jaar op in de Ronde van Spanje waar hij in de dertiende etappe net naast de ritzege greep. In de individuele tijdrit over ruim 33 kilometer was de Sloveen Primoz Roglic een seconde sneller. Barta sloot de Vuelta af als 22e. Bij EF Pro Cycling treft hij onder anderen de Nederlanders Sebastian Langeveld en Julius van den Berg.