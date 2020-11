Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zeilsport: Windsurfers Badloe en De Geus nog niet op medaillekoers bij EK

20.22 uur: De titelhouders Lilian de Geus en Kiran Badloe liggen bij de EK in de olympische RS:X-klasse na zes races nog niet op een medaillekoers. De twee Nederlandse windsurfers beleefden voor de kust van Vilamoura in Portugal een wisselvallige dag.

De Geus kwam twee keer als elfde en een keer als tweede over de finish. Daarmee zakte de regerend wereldkampioene naar de zesde plek op de ranglijst, op een achterstand van 15 punten van de Franse leidster Charline Picon.

Badloe, ook de huidige wereldkampioen, finishte woensdag als vijftiende, tweede en achtste. Daarmee belandde hij op de tiende plek, met een achterstand van 34 punten op koploper Yoav Cohen uit Israël.

Voetbal: Salah alweer terug bij Liverpool

20.10 uur: Mohamed Salah keert woensdagavond bij de wedstrijd in de Champions League tegen het Italiaanse Atalanta (21.00 uur) alweer terug in de basis van Liverpool. Het afgelopen weekeinde ontbrak de aanvaller nog, omdat hij tijdens een verblijf bij het nationale elftal van Egypte positief was getest op het coronavirus.

Bij de Engelse kampioen heeft ook Georginio Wijnaldum een plaats in het elftal van trainer Jürgen Klopp. Hoewel de club veel geblesseerden heeft, onder wie centrale verdediger Virgil van Dijk, laat de Duitse coach belangrijke spelers als Roberto Firmino, Andy Robertson, Fabinho en Diogo Jota vooralsnog buiten het team. Ze zitten wel op de bank. Liverpool won de eerste drie duels in de groepsfase, onder meer van Ajax.

Bij Atalanta spelen Hans Hateboer en Marten de Roon mee. Sam Lammers begint op de bank.

Voetbal: Heracles-verdediger Hardeveld wacht operatie

14:29 uur Heracles Almelo zal de komende weken moeten aantreden zonder Jeff Hardeveld. De 25-jarige verdediger wordt vrijdag geopereerd aan de lies- en buikwand.

Het zijn klachten waarmee hij al langer loopt. Afgelopen zondag moest Hardeveld in de uitwedstrijd tegen Ajax voortijdig naar de kant.

„Ik heb eigenlijk aan beide kanten last van de lies- en buikwandstreek”, legt Hardeveld op de website van de eredivisionist uit. „Daar worden vrijdag matjes geplaatst om het probleem te verhelpen. We kiezen ervoor om het nu te doen zodat ik de tweede seizoenshelft weer fit en pijnvrij aan de start kan verschijnen.”

Gewichtheffen: Betrapte Roemenen moeten OS-medailles teruggeven

Drie Roemeense gewichtheffers zijn bij het hertesten van dopingstalen van de Olympische Spelen van 2012 alsnog betrapt op het gebruik van verboden middelen.

Twee van hen wonnen in Londen een medaille. Het gaat om Razvan Martin (brons, -69 kg) en Roxana Cocos (zilver -69 kg). Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) schrapt hun resultaten en eist de medailles op. Ook de betrapte Gabriel Sincraian (-85 kg) wordt gediskwalificeerd.

De drie gewichtheffers werden betrapt op het gebruik van onder meer het verboden stanozolol. Ze kunnen ook sancties verwachten van de internationale gewichthefbond IWF.

Sander Luiten vertrekt bij vrouwen van PSV

12:23 uur: Sander Luiten is niet langer trainer van de PSV-vrouwen. Luiten, die bezig was aan zijn derde jaar in Eindhovense dienst, verlaat de club om persoonlijke redenen, zo meldt PSV op de website. Zijn werkzaamheden worden voorlopig overgenomen door assistent-trainers Danny Koevermans en Ovidiu Stinga.

PSV Vrouwen komt uit in de Eredivisie en staat momenteel op de tweede plaats achter Ajax. Luiten leidde PSV vorig seizoen naar de koppositie, maar de competitie werd vanwege de coronacrisis voortijdig afgebroken. Dit seizoen maakt de ploeg haar debuut in de Champions League waarin FC Barcelona volgende maand de eerste tegenstander is.

Amerikaanse wielrenner naar EF Pro Cycling

08.49 uur: De Amerikaanse wielrenner Will Barta rijdt vanaf komend jaar voor EF Pro Cycling. De 24-jarige coureur komt over van CCC dat ophoudt te bestaan als wielerploeg. Barta reed twee jaar voor het Poolse team. Daarvoor kwam hij uit voor Hagens Berman Axeon, de opleidingsploeg van Axel Merckx.

Barta viel dit jaar op in de Ronde van Spanje waar hij in de dertiende etappe net naast de ritzege greep. In de individuele tijdrit over ruim 33 kilometer was de Sloveen Primoz Roglic een seconde sneller. Barta sloot de Vuelta af als 22e. Bij EF Pro Cycling treft hij onder anderen de Nederlanders Sebastian Langeveld en Julius van den Berg.Betrapte Roemeense gewichtheffers moeten OS-medailles teruggeven

