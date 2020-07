Belgische coach in opspraak in Tanzania: ’Fans als apen en honden’

De 60-jarige oefenmeester is door zijn Tanzaniaanse club Young Africans ontslagen, nadat hij zich na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Lipuli (0-1) verbaal volledig had vergaloppeerd.

Eymael eindigde door de zege de competitie in Tanzania als tweede, maar stak na afloop zijn verontwaardiging over de ’bevoordeling’ van kampioen Simba niet onder stoelen of banken. „Zij zijn vriendjes met de voetbalbond”, aldus Eymael.

Niet ontwikkeld

De Belgische trainer sprak ook zijn afschuw uit over allerlei zaken die hem in Tanzania waren tegengevallen. Zo verweet hij onder meer de supporters een gebrek aan kennis van het voetbal. „Jullie zijn niet ontwikkeld, jullie snappen er niets van. Op de tribune gedragen de fans zich als apen en honden”, zo tekende een Tanzaniaanse verslaggever op uit de mond van Eymael.

De coach liet weten het land waar hij een paar maanden werkzaam was, maar niets te vinden. „Ik hou niet van Tanzania, mijn vrouw vindt het hiet ook niks. Ik heb geen auto, de wifi doet het niet, en de velden zijn ook nog eens hopeloos. Het is echt niveau van wat in Europa zevende of achtste klasse zou zijn.”

Respect en waardigheid

Simon Patrick, de secretaris-generaal van de club, vond dat hij geen keus had na de uitlatingen van Eymael. „Wij zijn erg bedroefd na de oneerlijke en racistische opmerkingen van Luc Eymael. Daarom hebben we besloten hem te ontslaan. Onze club gelooft in respect, waardigheid en is tegen alle vormen van racisme.”

Ook de voetbalfederatie van Tanzania gaat actie ondernemen tegen Eymael, die inmiddels ook zijn excuses al heeft aangeboden. Hij zegt slecht gehumeurd, maar niet racistisch te zijn geweest.”