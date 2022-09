VIDEO Aaron Judge evenaart homerunrecord in American League

Na de evenaring kreeg Judge een staande ovatie in het stadion. Ook de zoon van Maris zat op de tribune. Judge deed de afgelopen periode meerdere pogingen en was blij dat het eindelijk lukte. „Ik hoopte dat de bal over het hek zou komen. Het is een ongelooflijke eer. Er zijn veel emoties. Het kostte wat langer dan ik wilde. Maar het is iets heel bijzonders”, zei hij na afloop van het duel dat de Yankees met 8-3 wonnen.

Judge is met de evenaring van het record in de American League nog wel verwijderd van het recordaantal homeruns in één seizoen in de Amerikaanse honkballeague MLB. Dat is sinds 2001 in handen van Barry Bonds met 73 homeruns.