VIDEO Unieke homerun-records sneuvelen in Major League Baseball

„Ik hoopte dat de bal over het hek zou komen. Het is een ongelooflijke eer. Er zijn veel emoties. Het kostte wat langer dan ik wilde. Maar het is iets heel bijzonders”, zei Judge na afloop van het duel dat de Yankees met 8-3 wonnen.

Maris zette zijn record van 61 homeruns in 1961 neer, wat de prestatie van Judge des te knapper maakt. De 30-jarige outfielder van de Yankees heeft bovendien nog zeven wedstrijden in de reguliere competitie om het - hoe symbolsich - 61 jaar oude record alleen in handen te nemen. Om zijn ongekend indrukwekkende productie nog verder in perspectief te zetten: Yankees-grootheid Babe Ruth, die al in 1927 60 homeruns noteerde, had hij met zijn zestigste vierhonkslag al enige tijd geleden bijgehaald.

Barry Bonds

Ruth komt hij ook tegen op de algehele ranglijst van de Major League Baseball, die wordt gevormd door de American League en de National League. Judge heeft op de all-time ranglijst van de MLB als de nieuwe nummer zeven nog wel een eindje te gaan richting de top, want daar staat Barry Bonds al sinds 2001 onbedreigd bovenaan. De Amerikaan sloeg in dat jaar het, voor velen controversiële, record van maar liefst 73 homeruns in een seizoen bij elkaar namens de San Francisco Giants. Dat record lijkt Judge niet te gaan verbreken, maar hij zou op de ranglijst nog best wat kunnen klimmen in het restant van het seizoen. Met 63 homeruns zou hij bijvoorbeeld Sammy Sosa bijhalen. Die befaamde hitter nestelde zich in 1998, 1999 en 2001 namens de Chicago Cubs drie keer in de top tien.

700 keer Pujols

De prestatie van Albert Pujols is zo mogelijk nog indrukwekkender, maar in ieder geval exclusiever dan die van Judge. Pas als vierder honkballer ooit doorbrak de 42-jarige eerste honkman van de St. Louis Cardinals de magische grens van 700 homeruns. Pujols kwam in 2001 de MLB binnen bij de Cardinals, en na uitstapjes bij de Los Angeles Angels én de Dodgers kwam hij dit seizoen terug in St. Louis.

Uitgerekend tegen de Dodgers, waar hij in 2021 onder contract stond, sloeg hij in de vierde inning de bal buiten het bereik van zijn tegenstanders het publiek in. De in de Dominicaanse Republiek geboren Pujols sluit zich met zijn unieke prestatie aan in een rijtje grootheden. Babe Ruth was de eerste die als Yankee de grens van 700 homeruns passeerde. Dat deed hij in 1934, om uiteindelijk op het aantal van 714 te eindigen. Hank Aaron volgde Ruth in 1973 namens de Atlanta Braves en ging door tot 755. In 2004 volgde Barry Bonds, die de teller vervolgens nog tot 762 liet doorlopen.