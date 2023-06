PEC Zwolle heeft opvolger spoorslags vertrokken Schreuder al binnen

Jansen was onlangs begonnen als trainer van FC Safa in Libanon, maar keert sneller dan gepland terug in Nederland. De eerste training kwam dinsdag nog voor rekening van Henry van der Vegt, die aanblijft als assistent-trainer.

Schreuder is naar Spanje vertrokken ondanks een nog één jaar doorlopend contract, wat betekent dat PEC Zwolle een transfervergoeding heeft ontvangen voor de trainer. De oudere broer van voormalig Ajax-trainer Alfred Schreuder neemt assistent-trainer Johan Plat mee naar Castellon, dat uitkomt op het derde niveau in Spanje, maar onder invloed van miljonair Haralabos Voulgaris in enkele jaren wil doorstoten naar de Primera Division. Ook Haris Medunjanin, afgelopen seizoen een belangrijke schakel bij de promotie van PEC Zwolle, gaat met Schreuder mee naar Spanje.

Verzorgd en aanvallend voetbal

„Ik heb er enorm veel zin in om bij PEC Zwolle aan de slag te gaan. De club telde tien jaar lang mee in de Eredivisie en heeft na de degradatie van vorig jaar het afgelopen seizoen bewezen op dat niveau nog steeds thuis te horen”, aldus Johnny Jansen. „De komende periode wil ik gaan bouwen aan het team en tegelijkertijd verder gaan op de ingeslagen weg. PEC Zwolle staat voor verzorgd en aanvallend voetbal, het publiek vermaken, maar ook keihard werken met een fitte ploeg, want daarin onderscheidde het team zich echt. Met die mix gaan we samen voor een mooi seizoen waarin handhaving ons belangrijkste doel zal zijn.”