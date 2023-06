PEC Zwolle heeft opvolger spoorslags vertrokken Schreuder al binnen

Johnny Jansen Ⓒ ANP/HH

ZWOLLE - PEC Zwolle heeft snel een opvolger gevonden voor trainer Dick Schreuder, die net voor de eerste training is vertrokken naar het Spaanse CD Castellon. Voormalig SC Heerenveen-trainer Johnny Jansen wordt vanavond al gepresenteerd als nieuwe trainer. Jansen was onlangs begonnen als trainer van FC Safa in Libanon, maar keert sneller dan gepland terug in Nederland. De eerste training kwam dinsdag nog voor rekening van Henry van der Vegt, die aanblijft als assistent-trainer.