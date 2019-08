Ritsu Doan Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Heeft Ritsu Doan zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen al gespeeld? Dat was de prangende vraag na AZ-FC Groningen (0-0) in Den Haag, waar de Japanner de gemoederen flink bezighield zonder ook maar één minuut in actie te komen. Doan bevestigde na afloop van de wedstrijd de concrete interesse van PSV en gaf aan graag de stap hogerop te maken.