Djokovic ondanks fysieke ongemakken naar vierde ronde, Bautista Agut beëindigt sprookje Murray

Djokovic (35) kampt met klachten aan zijn hamstring, zo werd eerder in het toernooi al bekend. Die klachten leken hem in de eerste set enigszins parten te spelen, getuige het feit dat hij een eerder verdiende break terug moest geven en ook enkele punten leek te moeten laten lopen. De openingsset draaide derhalve uit op een tie-break, die Djokovic met 9-7 won.

Met de setwinst op zak leek Djokovic op stoom. Na bij een stand van 3-2 zijn eerste break te hebben geplaatst, trok hij de tweede set met 6-3 naar zich toe.

Diep gaan in de derde set

Daarmee leek het verzet van Dimitrov wel gebroken, want Djokovic liep snel uit naar 4-1. Toch liet ook de Bulgaar zich niet onberoerd. Toen Djokovic bij 4-1 op voordeel stond trok Dimitrov na een prachtige rally - met twintig ballen over en weer - aan het langste eind. Dimitrov brak Djokovic, die in die leg zichtbaar diep moest gaan, voor 4-2.

Vervolgens ging het gelijk op, doordat beide spelers hun service hielden. Bij 5-4 mocht Djokovic vervolgens serveren voor de wedstrijd. Het bleef knokken voor de 21-voudig Grand Slam-winnaar, maar bij 40-15 kwam hij na de slijtageslag dan eindelijk op een dubbel matchpoint. Door een gemiste return van Dimitrov was het bij de eerste mogelijkheid raak: 6-4.

Murray sneuvelt tegen Bautista Agut

Murray had, nadat hij eerder in het toernooi met een onvervalste marathonpartij het publiek had vermaakt, duidelijk even tijd nodig om in zijn spel te komen tegen Bautista Agut. De openingsset ging dan ook met liefst 6-1 naar zijn Spaanse opponent. Bautista Agut, nummer 25 op de wereldranglijst, leek er vleugels door te hebben gekregen en brak Murry in de tweede set direct voor 2-1 in legs.

Andy Murray moest zijn meerdere erkennen in Bautista Agut. Ⓒ ANP/HH

De Schot, die eerder dus al had bewezen over veel karakter te beschikken, liet zich er niet door ontmoedigen. Hij brak Bautista Agut terug bij 4-3, waarna het gelijk op ging. In de tie-break trok Murray vervolgens aan het langste eind: 9-7.

Vanaf de derde set werd het verschil op de wereldranglijst tussen beide spelers - Murray staat 66e - voorzichtig duidelijk. Bautista Agut greep de derde set met 6-3, zonder een break te hoeven toestaan. In de laatste set vocht Murray voor wat hij waard was, maar een break van zijn opponent bij 4-4 deed hem uiteindelijk de das om: 6-4.

