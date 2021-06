Sneltreinvaart vereist bij Denzel Dumfries en Owen Wijndal

Denzel Dumfries stoomt op tijdens de oefeninterland tegen Georgië. Ⓒ HH/ANP

ZEIST - In het 5-3-2 systeem waar bondscoach Frank de Boer voor heeft gekozen in aanloop naar het EK is een belangrijke rol weggelegd voor de backs. Denzel Dumfries (PSV) en Owen Wijndal (AZ) krijgen in die formatie de gelegenheid om zichzelf te laten zien, maar moeten zich wel in sneltreinvaart de kenmerken van het nieuwe systeem eigen maken. Daarin maken Dumfries en Wijndal stappen, zo was te zien in de oefeninterland tegen Georgië.