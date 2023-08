Cincinnati krijgt droomfinale met Novak Djokovic tegen Carlos Alcaraz

Voor Alcaraz ging dat iets moeilijker. De Spanjaard - vorige week in Toronto uitgeschakeld door Tommy Paul - lukt het al een hele tijd niet om in twee sets te winnen van zijn tegenstander en ook tegen de Pool Hubert Hurkacz werd al snel duidelijk dat hij het in drie sets zou moeten doen. De eerste set verloor de nummer 1 van de wereld immers met twee breaks verschil, maar daarna knokte Alcaraz zich terug. Uiteindelijk trok hij met 2-6, 7-6 (4) en 6-3 aan het langste einde tegen de nummer 20 van de wereld.

Djokovic beleefde een iets simpelere avond. Hij versloeg de nummer zeventien van de ATP-ranking Alexander Zverev wel in twee sets. Al moest de Serviër er in beide sets echt voor werken. De eerste sleepte hij pas binnen na een tiebreak en in de tweede dwong hij pas bij 5-5 de beslissende break af 7-6 (5) en 7-5. Zodoende komt er in Cincinnati een herhaling van de finales van Roland Garros (gewonnen door Djokovic) en Wimbledon (gewonnen door Alcaraz).

Gauff tegen Muchova

Bij de vrouwen is de nummer 1 van de wereld niet present. Iga Swiatek ging in de halve finale onderuit tegen Coco Gauff 7-6 (2) 3-6 6-4. De 19-jarige Amerikaanse treft nu de Tsjechische Karolina Muchova, die Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland in drie sets versloeg. Het werd 6-7 (4) 6-3 6-2 voor de ongeplaatste Muchova. Sabalenka was als tweede geplaatst.