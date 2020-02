Oranje oefent ook tegen Griekenland en Wales

De KNVB liet weten dat het duel met de Grieken op donderdag 28 mei in het stadion van FC Twente in Enschede wordt gespeeld. Nederland - Wales wordt zaterdag 6 juni gespeeld in De Kuip in Rotterdam, als afsluiting van de voorbereiding.

John van 't Schip is momenteel bondscoach van Griekenland, de Europees kampioen van 2004. De laatste ontmoeting tussen Nederland en Griekenland, dat zich niet wist te plaatsen voor het komende EK, was op 1 september 2016. In Eindhoven werd het 1-2 voor de gasten; de enige van de negen ontmoetingen waarin Oranje verloor. De laatste keer dat het Nederlands elftal in Enschede speelde was in 2009, tegen Japan.

Wales, dat in 2014 in de voorbereiding op het WK in Brazilië ook tegen Oranje speelde, neemt deze zomer voor de tweede keer deel aan een Europese eindronde. De ploeg van coach Ryan Giggs is ingedeeld in groep A, samen met Zwitserland, Turkije en Italië. Tijdens het EK 2016 in Frankrijk reikte Wales tot de halve finale. Nederland en Wales speelden acht keer tegen elkaar en steeds won Oranje.

Eerder werden de Verenigde Staten (donderdag 26 maart in Eindhoven) en Spanje (zondag 29 maart in Amsterdam) al vastgelegd als sparringpartner.