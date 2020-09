KNVB beschadigt onnodig personen

Geweldig gedaan. De aanstelling van Frank de Boer door de KNVB. Dit is cynisch. Niet wat betreft De Boer als nieuwe bondscoach, maar wel over de procedure die door de voetbalbond is gevolgd. Ze hebben er een puinhoop van gemaakt, waarbij veel mensen zijn beschadigd, inclusief mensen van de KNVB zelf. Gewoon omdat ze geen visie hebben en geen boegbeeld, iemand van internationaal allure, dat dit soort zaken op een volwassen manier regelt.