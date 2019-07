Presentatie De Ligt dag uitgesteld

De presentatie van de 19-jarige Nederlander is uitgesteld van donderdag naar vrijdagochtend. Dan wordt De Ligt om 10 uur gepresenteerd. De vertraging is ontstaand omdat het papierwerk tussen Juventus en Ajax nog niet helemaal op orde is. Die plooi wordt snel gladgestreken.

De Ligt heeft de medische keuring inmiddels doorstaan en zal donderdag twee keer meetrainen met zijn nieuwe werkgever. De Italiaanse grootmacht betaalt Ajax 75 miljoen euro voor De Ligt. Er ligt een contract voor vijf jaar voor hem klaar bij Juventus.

De Ligt maakte afgelopen seizoen in de kwartfinales van de Champions League in Turijn de verlossende goal voor de Amsterdammers: 1-2. De centrale verdediger beleefde een topseizoen bij Ajax en is inmiddels ook niet meer weg te denken uit het Nederlands elftal.

