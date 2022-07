Van de Zandschulp juichte als kind voor Nadal tijdens legendarische Wimbledon-finale

Tennis

Swiatek verrassend onderuit, ook Gauff uitgeschakeld op Wimbledon, Schuurs klaar in dubbelspel

De indrukwekkende zegereeks van tennisster Iga Swiatek is op het gras van Wimbledon ten einde gekomen. De Poolse nummer 1 van de wereld moest in de derde ronde van het prestigieuze grandslamtoernooi met 6-4 6-2 haar meerdere erkennen in de Française Alizé Cornet, de nummer 37 van de wereld.