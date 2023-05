Ten Hag in zijn nopjes met bereiken Champions League: ’We zijn nog niet klaar’

„We zijn nog niet waar we willen zijn, maar ik denk dat dit een heel belangrijke stap is. Maar we zijn nog niet klaar. Volgende week wordt groots en we zullen er alles aan doen”, zei Ten Hag na de 4-1- zege op Chelsea.

Ten Hag doelt hiermee op de finale van de FA Cup op 3 juni. Zijn ploeg neemt het daarin op tegen landskampioen Manchester City. „We moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden. We moeten alles kunnen geven om de beker te kunnen pakken.” Manchester United won eerder dit seizoen al de League Cup.

Zondag neemt Manchester United het in de laatste wedstrijd in de Premier League op tegen Fulham. Ook dat is nog een belangrijk duel, stelt Ten Hag. „We kunnen nog derde worden. Het is belangrijk om de focus te houden en geen blessures op te lopen. We kunnen ook nog een thuisrecord halen. Het wordt een belangrijke wedstrijd, die we willen winnen.” De ploeg kan het record thuisoverwinningen in alle competities evenaren. Dat record staat sinds het seizoen 2002-2003 op 27 duels.