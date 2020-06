Sheraldo Becker moet feest na lijfsbehoud bekopen met boete

Volgens de Duitse voetballiga (DFL) had het duo duidelijk het gezondheids- en veiligheidsprotocol geschonden na de gewonnen competitiewedstrijd dinsdag tegen SC Paderborn (1-0). Hun club kreeg eveneens een financiële sanctie wegens „organisatorische fouten.”

Union Berlin verzekerde zich tegen degradant Paderborn van lijfsbehoud in de Bundesliga. Daarna vierden sommige spelers een feestje met supporters waarbij de veilige afstand niet in acht werd genomen. Op social media verschenen beelden van het vrolijke gezelschap waarna de DFL besloot in te grijpen.

Becker en Trimmel mogen zich pas weer bij de spelersgroep van de Berlijnse club voegen als ze twee keer negatief hebben getest op het coronavirus. De Nederlandse aanvaller is aan zijn eerste seizoen bezig in de Bundesliga. De 25-jarige Amsterdammer speelde eerder voor Jong Ajax, PEC Zwolle en ADO Den Haag.