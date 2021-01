VVV-sensatie Giorgios Giakoumakis sloopt Vitesse met vier (!) treffers

Giakoumakis laat een ongekende productiviteit zien. De van Kreta afkomstige goaltjesdief maakte tegen Vitesse voor de tweede keer dit seizoen vier goals in één duel, recent liet hij ook tegen ADO Den Haag het net vier keer bollen. In totaal heeft de Eredivisietopscorer al twintig goals gemaakt. Het gat met nummer twee Danilo die er elf achter zijn naam heeft staan, is enorm. Met twee goals in de KNVB-beker erbij heeft Giakoumakis 22 goals in twintig wedstrijden voor VVV gemaakt, een fantastisch gemiddelde.

De complimenten voor technisch directeur Stan Valckx voor het opsporen en contracteren van de onvervalste goalgetter zijn op zijn plaats, al had niemand kunnen vermoeden dat Giakoumakis zo’n hit zou worden in de Eredivisie. In de 149 duels die de 26-jarige spits eerder afwerkte voor Platanias, AO Episkopi, AEK Athene, OFI Kreta en Gornik Zabrze in Polen maakte hij 26 goals, een aantal dat hij in een jaartje VVV dus al bijna heeft geëvenaard.

Griekse heldensage

Of het tot een complete evenaring gaat komen, is nog de vraag. De transferwindow is nog vier dagen open en nog altijd kan er een club aankloppen met een niet te weigeren bod. Na zijn vierklapper tegen ADO Den Haag opperde Giakoumakis een scenario, dat hij de club nog extra bonuspunten in januari zou willen bezorgen om aan het einde van de window misschien alsnog een stap omhoog te maken. Dat eerste is in ieder geval goed gelukt, want er zijn sindsdien zeven punten bijgekomen en VVV-Venlo staat inmiddels elf punten boven de rode streep.

Georgios Giakoumakis was weer de grote man Ⓒ ANP/HH

Tegenover de Griekse heldensage van Giakoumakis stond de wanprestatie van Vitesse, dat in de eerste helft als nooit eerder dit seizoen door het ijs zakte. Vitesse-trainer Thomas Letsch was vooraf al beducht voor een lastige avond in Venlo. Net als Vitesse was VVV ongeslagen gebleven in de eerste vier speelronden van dit kalenderjaar.

Genadeklap

Met dertien tegengoals in de eerste achttien speelronden had Vitesse tot deze voetbalavond de minst gepasseerde defensie in de Eredivisie, maar op Giakoumakis hadden de Arnhemse verdedigers geen grip. Tweemaal kon de Griek in behoorlijke vrijheid inkoppen en vlak voor rust lobde hij de bal over Remko Pasveer heen in het Vitesse-doel, waarbij de vraag rees of het niet een mislukte voorzet was. De bal ging er hoe dan ook fraai in en het feest was groot bij de VVV’ers.

Letsch greep in de rust in en bracht de fysiek sterke Edrissa Touré en Armando Broja in de ploeg om iets te forceren. Vitesse bracht veel meer en kreeg ook genoeg kansen om dichterbij te komen, maar de effectiviteit laat al een tijdje te wensen over bij de Arnhemmers. Een beetje pech had Vitesse ook. Zo zag Tannane een kopbal op de lat belanden en poeierde hij even later van grote afstand op hetzelfde stuk aluminium. Het was invaller Broja die na een snelle aanval en goede voorbereidende actie van Loïs Openda de stand een dragelijker aanzien gaf, maar verder kwam Vitesse niet meer ondanks goede kansen voor Tannane en Touré.

En de genadeklap werd toegediend door wie anders dan Giakoumakis, die in de slotfase weer heel knap de 4-1 binnenkopte, waarna hij een volgens de speaker virtuele publiekswissel kreeg. Tegenover de vreugde bij Giakoumakis en zijn ploeggenoten stond het chagrijn bij de Arnhemmers. Door de nederlaag heeft PSV deze speelronde de tweede positie van Vitesse afgesnoept en kan koploper Ajax donderdagavond het gat met de nummer drie vergroten tot zes punten.