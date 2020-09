Sebastian Vettel in 2021 definitief naar Aston Martin

Pérez had weliswaar nog een doorlopende verbintenis bij Racing Point, maar stapt dus toch op. Het was al langer geen geheim meer dat Racing Point hengelde naar de diensten van viervoudig wereldkampioen Vettel, die na dit jaar op zijn beurt juist moet vertrekken bij Ferrari. Hij moet met zijn naam het team meer uitstraling geven.

Lance Stroll blijft normaal gesproken wel bij het toekomstige Aston Martin rijden. Zijn vader Lawrence Stroll is mede-eigenaar van het Formule 1-team en kocht zich eerder dit jaar ook in in Aston Martin.

Bij Ferrari wordt Vettel opgevolgd door Carlos Sainz, die nu nog uitkomt voor McLaren.

Voor Racing Point is het sowieso een goede week. Het team liet zelf het protest vallen, naar aanleiding van de eerdere straf van 400.000 euro en 15 WK-punten in mindering vanwege het kopiëren van onderdelen van de Mercedes-auto van vorig jaar. Echter trok ook Ferrari als laatste tegenstander diens protest in, waardoor een zaak bij de ‘rechtbank’ van de FIA nu van de baan is. Daarnaast stond coureur Stroll afgelopen weekeinde op Monza op het podium (derde)