Meteen zinderende zege Van Gerwen na coronacrisis

De Brabander won tijdens de eerste speelavond van de Summer Series de finale met 8-7 van Peter Wright. En dat nadat Mighty Mike tijdens de wedstrijd een 5-2 voorsprong uit handen gaf en een 7-5 achterstand opliep.

Snakebite wist (zoals wel vaker) een voorsprong tegen Van Gerwen echter niet te verzilveren. De Nederlander kwam terug tot 7-7 en maakte de klus vervolgens in de vijftiende leg af. Het was voor de Brabander het eerste toernooi na de coronacrisis, omdat hij de PDC Home Tour (die in de lentemaanden werd afgewerkt) aan zich voorbij had laten gaan.

De PDC Summer Series bestaan uit vijf eendaagse Players Championship-toernooien vanaf woensdag tot en met zondag. Elke avond nemen er 128 darters deel en is er telkens 75.000 pond (ruim 83.000 euro) te verdelen. Alle darters zijn vooraf getest op het coronavirus. Publiek wordt in de Marshall Arena van Milton Keynes niet toegelaten.

Michael van Gerwen. Ⓒ ANP

Noppert afgedroogd

Van Gerwen versloeg in de kwartfinales de enige overgebleven Nederlander Danny Noppert met 6-0, in de halve finales was de Brabander te sterk voor de Duitser Gabriel Clemens: 7-3. Eerder op de dag had hij ook Jamie Hughes, Callan Rydz, William Borland en Ciaran Teehan verslagen,. Wright had in zijn halve finale gewonnen van de Pool Krzysztof Ratajski. Vincent van der Voort werd in Milton Keynes uitgeschakeld door Mensur Suljovic.

Van Gerwen had genoten van zijn terugkeer aan het bord, al kende hij moeilijke momenten. In de tweede ronde verloor de nummer 1 van de wereld bijna van de jonge Schot Borland. „Er komt steeds meer talent door, makkelijke partijen bestaan bijna niet meer. Je moet scherp zijn vanaf de eerste ronde”, vertelde Van Gerwen, die zich niet kon heugen ooit eerder een dartloze periode van vier maanden te hebben gehad.

’Het ging niet slecht’

„Het was in ieder geval fijn om thuis te zijn en tijd door te brengen met het gezin.” Van Gerwen werd in april voor de tweede keer vader. „Maar ik ben ook blij om hier weer te staan. Darts is mijn passie. Voor een eerste toernooi na zo’n lange periode ging het niet slecht.”