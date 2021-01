Corona slaat weer toe bij Manchester City: vijf spelers besmet

„We hebben afgesproken om nog niet te melden om wie het gaat”, zei Guardiola. „Maar we missen nu in totaal vijf belangrijke spelers vanwege corona. Zij zitten thuis in quarantaine.”

Kyle Walker en Gabriel Jesus testten afgelopen week al positief op corona, net als twee leden van de technische staf van City. Vanwege die besmettingen werd het duel van maandag met Everton afgelast.

Ziyech

Bij Chelsea staat Hakim Ziyech zondag mogelijk alweer in de basis. De oud-speler van onder meer Ajax is hersteld van een hamstringblessure en traint al drie dagen voluit mee met zijn ploeggenoten.

Trainer Frank Lampard vertelde dat hij nog niet heeft besloten of Ziyech aan de aftrap verschijnt. Hij liet vorige week weten dat zijn ploeg snakt naar een terugkeer van de international van Marokko. Ziyech raakte begin december geblesseerd. Zonder de spelmaker verloor Chelsea vier duels en won het slechts eenmaal.

Duitsland: RB Leipzig moet Kluivert nog twee weken missen

Justin Kluivert mist zaterdag het uitduel van RB Leipzig met VfB Stuttgart. De aanvaller heeft nog te veel last van een kuitblessure, die hij ruim twee weken geleden opliep tijdens een wedstrijd tegen Hoffenheim.

Trainer Julian Nagelsmann van RB Leipzig liet vrijdag weten dat Kluivert waarschijnlijk nog twee weken aan de kant staat. De oud-aanvaller van Ajax zou volgende week ook nog de topper tegen Borussia Dortmund aan zich voorbij moeten laten gaan. De bedoeling is dat Kluivert op 16 januari tegen VfL Wolfsburg weer inzetbaar is.

Kluivert kwam vooralsnog zes keer in actie in de Bundesliga. Hij maakte één doelpunt. In de Champions League droeg hij vorige week met een treffer tegen Manchester United (3-2) bij aan plaatsing voor de knock-outfase.

