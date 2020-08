Max Verstappen start weer vanaf P3

De Nederlandse coureur van Red Bull moest in de kwalificatie op het Circuit van Spa-Francorchamps Lewis Hamilton (pole position) en Valtteri Bottas laten voorgaan. De coureurs van Mercedes bleken zoals zo vaak in de kwalificatie sneller dan het hele veld. Al was het verschil tussen Verstappen en Bottas minimaal, 0.015 seconde.

In het eerste deel van de kwalificatie ontstond direct een vertrouwd beeld. Hamilton, de tot nu toe ongenaakbare leider in de stand om het wereldkampioenschap, zette de beste tijd neer, gevolgd door Bottas. Daarachter was Verstappen opnieuw best of the rest.

Ook in Q2 kwam er in die volgorde van de top twee geen verandering. Hamilton zette al snel een scherpe tijd neer, waar de rest van het veld vervolgens de tanden op stukbeet. Verstappen, die in de laatste bocht volgens afspraak inhield, zag zijn teamgenoot Alexander Albon de derde tijd neerzetten. Namens Ferrari werden Sebastian Vettel en Charles Leclerc eruit gekegeld. Het was voor het eerst sinds 2006 dat er geen enkele coureur van Ferrari Q3 bereikte.

Vrije trainingen

Verstappen had eerder in vrije trainingen een derde, eerste en een zesde plek laten noteren. De race, de zesde Grand Prix van dit seizoen, op het Circuit van Spa-Francorchamps begint zondag om 15.10 uur.

In de tussenstand van de belangrijkste autosportklasse heeft Hamilton een voorsprong van 37 punten op nummer twee Verstappen. Bottas volgt de Nederlander op zes punten.

Bekijk hier de volledige uitslag, de WK-stand en het race-schema.

Bekijk ook: Belgische politie stuurt bus vol fans Max Verstappen terug