Cillessen moet drie keer vissen, droomrentree Asensio

De ploeg van coach Zinedine Zidane blijft door de zege op twee punten staan van koploper FC Barcelona, dat dinsdag al met 2-0 had gewonnen van Leganés.

Valencia leek in het kleine Estadio Alfredo Di Stéfano, waar de Madrilenen door de verbouwing van Bernabeu naar zijn uitgeweken, op voorsprong te komen. Scheidsrechter José María Sánchez besliste na raadplegen van de VAR dat het doelpunt van Rodrigo vanwege buitenspel van Maxi López niet doorging. Cillessen had vlak daarvoor met zijn rechterbeen nog knap redding gebracht op een inzet van Dani Carvajal.

Karim Benzema zorgde na een uur alsnog voor de voorsprong voor Real. Hij schoot raak na goed verlengen van Eden Hazard. Marco Asensio, net in het veld gekomen, schoot daarna met zijn eerste balcontact in de 74e minuut de 2-0 binnen.

Asensio liep in de voorbereiding op het seizoen vorig jaar een zware knieblessure op en moest maandenlang revalideren. De Madrileen had elf maanden geen wedstrijden gespeeld en mocht van Zidane het laatste kwartier meedoen. Hij sierde zijn rentree meteen op met een doelpunt en stelde Benzema nog in staat fraai de 3-0 te maken.

Bij Valencia, dat door de nederlaag achtste blijft, moest in de slotfase nog de Koreaan Lee Kang-In met rood van het veld.