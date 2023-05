Magistrale inhaalrace: Max Verstappen flitst naar zege bij GP van Miami

De 25-jarige Verstappen begon vanuit de negende positie, maar maakte al snel duidelijk dat het hem om de eerste plaats te doen was. Met nog 43 van de 57 ronden te gaan nam hij alvast een podiumplaats in door Carlos Sainz voorbij te gaan. Niet veel later passeerde hij ook nummer twee Fernando Alonso en kon het vizier op nummer één Sergio Pérez.

Met nog 37 ronden op de klok was Pérez toe aan zijn pitstop, waardoor Verstappen de leiding overnam. De Nederlander moest zelf ook nog stoppen, waardoor het in eerste instantie lastig zou zijn om de eerste plek te behouden. De vraag was vooral hoe lang hij zijn stop kon rekken.

Pérez kan het amper meer bijhouden

Verstappen bouwde gedecideerd aan een voorsprong in de hoop de leiding te behouden. Pérez kon zijn teamgenoot steeds moeizamer bijbenen. Voor de Mexicaan, die nog als eerste van start ging, was de snelheid van zijn collega op een gegeven moment amper meer bij te houden.

Met nog twaalf ronden te gaan reed Verstappen voor de eerste keer naar binnen voor een stop. Pérez nam op dat moment de leiding ternauwernood over. Het verschil bedroeg slechts anderhalve seconde en de vraag was daardoor wanneer Verstappen plek één weer zou pakken. Pérez vocht even terug, maar moest uiteindelijk toch capituleren. Met veel machtsvertoon - de snelste ronde was voor Verstappen - was de zege een feit.

Verstappen hield Pérez (tweede) en Alonso (derde) achter zich in de rangschikking.

Nyck de Vries blijft laatste

Nyck de Vries startte vanuit de vijftiende positie. Hij kende een ongelukkige start en kwam deze uiteindelijk niet meer te boven. De Vries bleef gedurende de gehele race in de onderste regionen en blijft in de WK-stand op de laatste plaats staan.

De eerstvolgende race in dit Formule 1-seizoen vindt over twee weken plaats. Dan is de Grand Prix van Emilia-Romagna aan de beurt.