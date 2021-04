Ajax-directeur Edwin van der Sar zeer teleurgesteld over besluit kabinet: ’Onbegrijpelijk’

Bij Ajax–AZ mochten afgelopen zondag binnen de kaders van de overheidspilot ’testen voor toegang’ 7500 supporters aanwezig zijn. De proef verliep naar tevredenheid, waardoor de hoop en verwachting er was dat ook in de resterende Eredivisie-wedstrijden van dit seizoen beperkt publiek aanwezig zou kunnen zijn in het stadion.

Dat dit niet zo blijkt te zijn, is ook voor algemeen directeur Edwin van der Sar een fikse tegenvaller. „Wij vinden het onbegrijpelijk. Er zaten vorige week bij Ajax–AZ bijna 7500 supporters in de ArenA, iedereen was getest. En het is allemaal naar wens verlopen. Het enthousiasme was enorm en goed voelbaar in het stadion. Zondag komt Emmen hier op bezoek. Het smaakte naar meer maar het wordt veel minder. Sterker nog, dit voelt alsof we terug bij af zijn.

Hij vervolgt: „Ik sluit me aan bij de woorden van de KNVB, ECV en KKD die constateerden dat de pilot een losse flodder was en dat het niet uit te leggen is aan fans. We willen dit seizoen mooi afsluiten en daar horen supporters bij. Helaas wordt ons geduld opnieuw op de proef gesteld.”