Bert van Marwijk: ’Het ziet er goed uit voor Oranje’

Ⓒ René Bouwman

Wanneer je terugkijkt in de geschiedenis, dan zie je dat successen van Oranje vaak nauw verbonden zijn met de prestaties van de spelers bij hun clubs. In 1974 veroverde Oranje de wereld met het totaalvoetbal. Dat kwam toen niet zomaar uit de lucht vallen, want de Nederlandse clubs waren op dat moment al succesvol op het hoogste niveau.