Benzema verlaat Real Madrid na veertien seizoenen

Benzema kwam in 2009 over van Olympique Lyonnais en won in Madrid alles wat er te winnen viel. Onder meer vijf keer de Champions League, vier keer de Spaanse titel en ook vijf wereldbekers voor clubs. Daarnaast werd hij ook een keer uitgeroepen tot winnaar van de Ballon d’Or.

Waar hij nu gaat spelen is nog niet bekend. Naar verluidt ligt er bij Al-Ittihad in Saoedi-Arabië een dik contractvoorstel, waarmee Benzema zo’n slordige honderd miljoen euro plus bonussen kan opstrijken.

Real Madrid noemt Benzema in een verklaring „een fundamentele speler in deze gouden eeuw van onze geschiedenis.” Hij krijgt dinsdag een officieel afscheid van de club met een ceremonie in aanwezigheid van voorzitter Florentino Perez. Benzema speelt zondagavond zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid in het competitieduel met Athletic Club.

Opruiming

Real Madrid is bezig met een behoorlijke opruiming. Zaterdag werd al bekend dat Eden Hazard, Marco Asensio en Mariano Diaz vertrekken. Vooral het gratis vertrekken van Hazard is opvallend. De Belg, die in 2019 voor 115 miljoen euro werd overgenomen van Chelsea, had nog een contract voor een seizoen.