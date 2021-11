Louis van Gaal in rolstoel na val op heup

De 70-jarige coach van het Nederlands elftal fietste zondag na de training terug naar het hotel. Toen hij zijn fiets wilde neerzetten gleed hij uit en kwam hij op zijn heup terecht. Na een bezoek aan het ziekenhuis bleek dat hij niet onder het mes hoeft.

„Louis kan niet lopen en zit in een rolstoel. Hij wil er alles aan doen om de wedstrijd van dinsdag te halen”, aldus de woordvoerder van de KNVB. Assistent-trainer Henk Fraser reed Van Gaal in een golfkar naar het trainingsveld, waar de spelers onder leiding van de andere assistent Danny Blind al waren begonnen aan de warming-up.

De gehavende bondscoach Louis van Gaal bekeek de training van Oranje maandag vanuit een wagentje. Het artikel gaat verder onder de video.

Het Nederlands elftal sluit de WK-kwalificatiereeks af in een lege Kuip tegen Noorwegen. De ploeg van Van Gaal verdedigt een voorsprong van 2 punten op de Noren en op Turkije.

Om 13.30 uur geeft de bondscoach nog een persconferentie die al gepland was. Die doet Van Gaal via een schermverbinding vanuit het spelershotel, omdat hij niet mobiel genoeg is om in de persconferentiezaal op het podium achter de microfoon plaats te nemen.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Van Gaal een wedstrijd vanuit een rolstoel moet volgen. In 2007 brak Van Gaal als trainer van AZ zijn kuitbeen en enkel bij een reünie van de ALO, de opleiding voor gymnastiekleraren. De trainer kwam toen verkeerd terecht bij het polsstokhoogspringen. Gezeten in een rolstoel volgde Van Gaal de wedstrijd van AZ vanuit een skybox.