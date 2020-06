Amerikaanse voetballers mogen weer knielen tijdens volkslied

De USSF voerde het verbod in nadat sterspeelster Megan Rapinoe van het nationale vrouwenelftal voor een interland tegen Thailand uit protest knielde tijdens het volkslied. Ze deed dat uit solidariteit met de voormalige quarterback van San Francisco 49ers, Colin Kaepernick.

De American Football-speler ging vier jaar geleden al eens uit protest tijdens het Amerikaanse volkslied op een knie zitten. Dat werd hem lang niet door iedereen in dank afgenomen.

Megan Rapinoe Ⓒ AFP

Het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam riep de voetbalbond dinsdag op het verbod te schrappen uit de reglementen. Bovendien vond het team dat de bond een publiekelijk excuus moest maken naar zwarte spelers en supporters. De USSF kondigde daarop aan te stemmen over de gevraagde wijzing van het ’volksliedbeleid’.

Het zingen van het volkslied is in Amerika vaste gewoonte voor sportwedstrijden. De sporters dienen daarbij ’respectvol’ te staan. Knielen is sinds enkele jaren het symbool van protest tegen het politiegeweld in de VS tegen de zwarte bevolking. De dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door hardhandig optreden van de politie heeft het knielen nieuwe protestkracht gegeven.