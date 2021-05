Voormalig VVD-politicus Klaas Dijkhoff treedt toe tot rvc PSV

Premium Voetbal

Opvallend vaak hoofdrol Nederlanders in ’speciale’ Champions League-finales

Op 29 mei staan Manchester City en Chelsea in Istanbul tegenover elkaar in de finale van de Champions League. Een All England Final, dus. Het is niet voor het eerst dat clubs uit hetzelfde land strijden in een finale om de Cup met de Grote Oren. Sterker nog, sinds 2000 kwam dit al zes keer eerder vo...