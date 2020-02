Bozenik schiet Feyenoord naar winst in spectaculair duel

Feyenoord begon op het kunstgras in Overijssel zonder Oguzhan Özyakup en Nicolai Jørgensen, en voordat de Rotterdammers wisten waar ze aan waren begonnen, stonden ze met 2-0 achter. Twee situaties met slordig balverlies aan de kant van de bezoekers leverden twee tegengoals op.

Strafschop

Eerst leverde Jens Toornstra de bal in bij Pelle Clement en onderschepte Marcos Senesi de daaropvolgende voorzet van Mike van Duinen met zijn arm. Strafschop, zo kende scheidsrechter Serdar Gözübuyük geen twijfel. Lennart Thy schoot de bal onberispelijk in. Zes minuten later liet Tyrell Malacia zich aan de linkerkant aftroeven door Gustavo Hamer, waarna Van Duinen met links kiezelhard uithaalde. Via het lichaam van Edgar Ié vloog de bal achter de kansloze Justin Bijlow.

De eerste keer dat Feyenoord een echt grote kans kreeg, vijf minuten voor rust, was het ook direct raak. Leroy Fer kopte een voorzet van Steven Berghuis via de paal binnen. Kort voor de theepauze kreeg trainer Dick Advocaat opnieuw een tegenvaller te verwerken, want Luis Sinisterra kon niet verder na een botsing met PEC-doelman Michael Zetterer. Dat maakte de weg vrij voor Bozenik.

Berghuis slaat toe

Vijf minuten na rust kwamen de Rotterdammers op gelijke hoogte, toen Zetterer zich pijnlijk verkeek op een dwarrelend schot van Berghuis. Maar net toen Feyenoord de Zwollenaren leek te hebben liggen, sloeg Thy weer toe. De Duitse spits controleerde een voorzet van Kenneth Paal op knappe wijze, kapte zich mooi vrij en schoot raak in de verre hoek. Opnieuw Berghuis stelde orde op zaken, door Zetterer met een laag schot in de verre hoek te kloppen.

Beide ploegen gingen voor de overwinning, maar Feyenoord profiteerde uiteindelijk van balverlies van Clement. Orkun Kökcü lanceerde Bozenik, die via de ongelukkige Bram van Polen raak schoot.

