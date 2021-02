’Shirt tien keer gewassen voordat bloed van Leopoldo Luque eruit was’

Premium Voetbal

De bijzondere band van Lasse Schöne en SC Heerenveen-trainer Johnny Jansen

Met het debuut van Lasse Schöne (34) bij SC Heerenveen is de cirkel voor de Deense international én trainer Johnny Jansen (45) kogeltje rond. Het was Jansen die zich als beginnend jeugdtrainer ontfermde over de destijds zestienjarige tiener. „Hij heeft die warmte van onze kant zeker gevoeld.”