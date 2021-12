Concurrente Suzanne Schulting mist wellicht Spelen na omstreden appjes

Een woordvoerder van de bond verklaarde dat Shim nog wel in beroep kan gaan bij het olympisch comité van haar land of de rechter kan inschakelen. Een bijeenkomst van de disciplinaire commissie van het comité staat gepland voor 14 januari, drie weken voor het begin van de Olympische Spelen van Beijing.

De straf volgt nadat Shim eerder in opspraak was geraakt door omstreden sms-berichten die ze tijdens de Winterspelen van 2018 had verstuurd. Daarin suggereerde ze voor vals spel te kunnen kiezen in de finale van de 1000 meter. Ze meldde indien nodig een „vrouwelijke Steven Bradbury” te willen creëren als de race niet naar haar zin zou verlopen. De Australiër Bradbury won op de Spelen van 2002 het goud op de 1000 meter bij de mannen nadat al zijn tegenstanders in de laatste bocht onderuit waren gegaan.

Geen bewijs voor opzet

Shim kwam in de door Suzanne Schulting gewonnen finale ten val en nam daarbij haar landgenote Choi Min-jeong mee. De Zuid-Koreaanse schaatsbond vond geen bewijs voor opzet bij die val.

Shim won goud met de aflossingsploeg op de 3000 meter bij zowel de Spelen van 2014 in Sotsji als die van 2018 in Pyeongchang.