Club Brugge wil Razvan Marin huren van Ajax

De 23-jarige Marin werd in de zomer van 2019 voor een bedrag van 12 miljoen euro overgenomen van Standard Luik. In de Belgische competitie maakte hij de voorbije jaren furore als middenvelder. De leiding van Ajax zag het helemaal in Marin zitten en legde hem een contract voor van vijf jaar. Hij startte het seizoen nog wel als basisspeler op de positie van Lasse Schöne, maar al in augustus kreeg hij minder speeltijd.

Marin had moeite om zich aan te passen aan het snelle aanvalsspel van Ajax en ook ontdekte hij dat de handelingssnelheid bij de Amsterdammers aanzienlijk hoger lag dan bij zijn oude club Standard Luik en zelfs het Roemeense nationale elftal, waar hij sinds 2016 voor uitkomt.

Club Brugge is altijd gecharmeerd geweest van Marin en wil de Oost-Europese speler met onmiddellijke ingang overnemen. De Belgen willen hem eerst huren en mogelijk in de zomer definitief overnemen.

Voor Marin is het belangrijk dat hij gaat spelen, anders komt zijn plek in de nationale ploeg in gevaar. Roemenië kan immers naar het EK en speelt cruciale playoff-wedstrijden tegen IJsland. Bij winst volgt een finale tegen Bulgarije of Hongarije.