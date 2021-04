Volleybalster Laura Dijkema na thriller kampioen van Rusland

Dijkema vormt samen met de sterke Duitse aanvalster Louisa Littmann de as van Kaliningrad dat verder louter uit Russische speelsters bestaat. Kaliningrad was de nummer drie van de reguliere competitie achter de grootmachten Dynamo Moskou en regerend kampioen Kazan. Maar Dijkema & Co wist beide topteams te verslaan en kwam in de finale terug uit verloren positie.

Door de coronamaatregelen speelden de beste zes teams van de competitie in Kazan in een paar dagen om de landstitel. Kaliningrad wist in de poule Kazan te verslaan, had daarom een makkelijk halve finale, maar leek in eindstrijd ten onder te gaan.

Dynamo Moskou, leunend op enkele Russische topinternationals en de Braziliaanse ster Nathalia, nam een 2-0 voorsprong en had de titel voor het grijpen. Maar onder aanvoering van Dijkema en Littmann keerden de kansen en kon de underdog stunten. De Duitse scoorde de laatste drie punten op aangeven van de Nederlandse spelverdeelster, waarna de twee elkaar in de armen vlogen. Vervolgens werden ze bedolven onder Russinnen die het mooiste moment uit hun loopbaan beleefden.