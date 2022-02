Historisch goud voor Ireen Wüst op 1500 meter

Het is de zesde olympische gouden medaille voor Wüst. In totaal is het haar twaalfde medaille op de Spelen. Wüst was al de meest succesvolle olympiër van Nederland.

Wüst moest voor veel van de andere favorieten en dus moest ze een toptijd neerzetten. Dat lukte de Brabantse in een haast feilloze race. Ze opende sterk en kende mede dankzij een perfecte wissel een supersterke tussenronde, waardoor ze een flink gat sloeg met Antoinette de Jong en Marijke Groenewoud.

Maar nog zes schaatssters hadden de kans om de tijd te verbeteren. Ayano Sato (ondanks een sterke opening) en Francesca Lollobrigida (winnares van zilver op de 3 kilometer) kwamen niet in de buurt en eindigden zelfs beiden achter De Jong. Brittany Bowe en Ragne Wiklund waren de volgende die de kans kregen. Bowe opende net zoals Sato snel, maar al snel werd duidelijk dat zowel zij als Wiklund er niet aankwamen, waardoor Wüst verzekerd was van brons. Ook De Jong behield met nog een rit te gaan haar virtuele zilveren plek.

In die slotrit zat wel de Japanse topfavoriete Miho Takagi tegen Elizaveta Golubeva. Takagi zette de allersnelste opening neer en Golubeva was rapper. Maar bij de eerste volle ronde liep Wüst alweer in op de Japanse, terwijl de Russin instortte. Na de tussenronde was Wüst drie honderdste sneller dan Takagi. Uiteindelijk kwam Takagi er ook niet aan. Ze gaf 44 honderdsten van een seconde toe op Wüst. Golubeva eindigde ver achter in het veld, waardoor De Jong met het brons ging lopen.

Bekijk in het olympisch matchcenter de eindstand op de 1500 meter.

Marijke Groenewoud

De eerste rit na de dweil was tijdens de eerste olympische dagen geen succes voor Nederlanders. Zowel Antoinette de Jong (3 kilometer) als Jorrit Bergsma (5 kilometer) reden verre van het gewenste resultaat.

Groenewoud begon uitstekend en had niets aan de Chinese Qi Yin die tegen haar reed. Toch moest ze in de een na laatste ronde al inleveren ten opzichte van de snelste schaatsster voor de dweil, Evgeniia Lalenkova, maar ze klopte de Russin uiteindelijk met zeven tienden: 1.54,97.

Marijke Groenewoud. Ⓒ ANP/HH

Voor Groenewoud komt het belangrijkste onderdeel nog later deze Spelen als ze samen met Irene Schouten voor Nederland uitkomt op de massastart.

Antoinette de Jong

Antoinette de Jong wilde zich revancheren voor haar matige 3 kilometer van afgelopen zaterdag, waarop ze als achtste eindigde. De Jong opende sneller dan Groenewoud en had bovendien een bijna perfecte kruising na een kleine kilometer in de rug van Nadezhda Morozova.

Antoinette de Jong. Ⓒ ANP/HH

Toch bleef het verschil tussen De Jong en Groenewoud tot in de laatste meters klein. Uiteindelijk was ze nipt sneller dan haar landgenote met een tijd van 1.54,82.

Ireen Wüst

De succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden kwam direct na De Jong in actie. Ireen Wüst kende een opening die op de honderdste gelijk was aan die van De Jong, maar de eerste ronde van Wüst was sterker. Vervolgens kende zij ook dankzij Ivanie Blondin een geweldig kruising, waarna ze een lage 29’er als tussenronde neerzette.

In de slotronde ging ze vervolgens goed door en finishte in een dik olympisch record van 1.53,28, waarmee ze anderhalve seconde sneller was dan Antoinette de Jong.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.