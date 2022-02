LIVE Ireen Wüst wil zichzelf opvolgen op 1500 meter

Maar Wüst is lang niet de enige die jaagt op goud. Zo is de haast onklopbare Miho Takagi de absolute topfavoriete, Francesca Lollobrigida zal alleen maar meer willen nadat ze zaterdag al zilver won op de 3 kilometer, Antoinette de Jong jaagt na die mislukte afstand juist op revanche en er zijn nog meer kapers op de kust. Want ook Brittany Bowe (VS), Ragne Wiklund (Noorwegen), Ayano Sato (Japan), Elizaveta Golubeva (Rusland) en Ivanie Blondin (Canada) zijn namen om in de gaten te houden.

Startlijst

1. Ellia Smeding - Yu Ting Huang

2. Sandrine Tas - Magdalena Czyszczon

3. Sofie Karoline Haugen - Michelle Uhrig

4. Elena Sokhryakova - Ekaterina Sloeva

5. Mia Kilburg - Maryna Zuyeva

6. Maddison Pearman - Ahenaer Adaka

7. Evgeniia Lalenkova - Yekaterina Aidova

8. Nikola Zdrahalova - Natalia Czerwonka

9. MARIJKE GROENEWOUD - Qi Yin

- Qi Yin 10. Mei Han - Nana Takagi

11. ANTOINETTE DE JONG - Nadezhda Morozova

- Nadezhda Morozova 12. IREEN WÜST - Ivanie Blondin

- Ivanie Blondin 13. Ayano Sato - Francesca Lollobrigida

14. Brittany Bowe - Ragne Wiklund

15. Elizaveta Golubeva - Miho Takagi

Marijke Groenewoud

De Nederlanders zitten net zoals zondag redelijk vroeg in het programma, waaronder ook Marijke Groenewoud. Voor haar ligt de focus normaliter op de massastart. Het onderdeel waarop ze in 2021 wereldkampioen werd. Toch mag ze niet worden uitgevlakt voor een topprestatie op de 1500 meter. Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi zat ze binnen een seconde van het baanrecord in Thialf.

Antoinette de Jong

Antoinette de Jong wil revanche na haar teleurstellende achtste plek op de 3000 meter. De rijdster van Jumbo-Visma wil niets minder dan olympisch goud. „Ze had het na haar race even zwaar, maar zondag trainde ze goed en liet ze een hoop mooie dingen zien”, meldt haar coach Jac Orie in de catacomben van de National Speed Skating Oval. „Dat deed ze daarvoor ook wel, maar je bent altijd een beetje bang, want na zo’n vervelende rit moet het wel even uit de kuil worden getrokken. Het lijkt er goed uit te zien.”

Ireen Wüst

De rit erna is het aan titelverdediger Ireen Wüst. De Brabantse leeft voor de Olympische Spelen, waarop ze altijd boven zichzelf uit lijkt te stijgen. „Op momenten dat het écht moet, kan ik vaak nog iets extra’s geven”, verzekerde Wüst, die zich naar eigen zeggen goed voelt. Of het genoeg is voor goud? Dat moet blijken.

Van de drie Nederlandse heeft Wüst waarschijnlijk de zwaarste direct tegenstander met de ervaren Ivanie Blondin. Al is de Canadese doorgaans net wat beter op de langere afstanden dan op de schaatsmijl. Maar misschien levert deze opponent Wüst net een voordeel op.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.