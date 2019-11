Zeges Van der Poel met hart en ziel

Mathieu van Der Poel is in gedachten bij zijn onlangs overleden opa wanneer hij als winnaar over de streep komt in het Belgische Hamme. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Hij reed op pure wilskracht, meer dan ooit met hart en ziel naar zeges in Tabor en Hamme. Mathieu van der Poel was door niets of niemand tegen te houden, hij moest en zou triomferen voor zijn overleden grootvader Raymond Poulidor. Na een bewogen week kwamen alle emoties er vooral op zaterdag in Tsjechië uit, zich realiserend dat hij zijn opa op een indrukwekkende manier de laatste eer had bewezen.