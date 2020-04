Column Ruud Gullit: ’Dit scenario is voor Utrecht niet eerlijk’

Ruud Gullit Ⓒ RENE BOUWMAN

Telesport-columnist Ruud Gullit heeft met argusogen de afwikkeling van de Eredivisie en de Eerste Divisie gevolgd. Het resultaat vindt hij de oplossing van de minste weerstand. De ex-international kijkt met dezelfde scherpe blik naar de ontwikkelingen in de grote voetballanden van Europa. Hij vraagt zich af waarom voetbal in Nederland ondergeschikt is, terwijl het zo’n grote rol in de samenleving speelt.