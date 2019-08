Eigen goals helpen De Boer aan koppositie in Amerika

David Romney en Giancarlo González waren de onfortuinlijke spelers aan de zijde van LA Galaxy die in de eerste helft (23e en 43e minuut) hun eigen keeper verschalkten. Die schade werd niet meer hersteld.

Ook de derde goal van Atlanta United kwam met medewerken van de tegenstander totstand. Opnieuw ging González in de fout. Dit keer veroorzaakte hij een strafschop door Emerson Hyndman in het zestienmetergebied neer te halen. Josef Martinez faalde in de 72e minuut niet vanaf elf meter en schoot zijn achttiende treffer van deze competitie binnen.

Op basis van doelsaldo heeft Atalanta United nu in de Estern Confernece de leidende positie in handen. Daarmee wordt Philadelphia naar de tweede plek verwezen. LA Galaxy staat vierde in de Western Conference.